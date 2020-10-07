النقاز يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، والترجي التونسي الحالي، إصابته بفيروس كورونا.

حمدي النقاز النادي : الترجي

وكتب النقاز عبر ستوري إنستاجرام إن تحاليله كانت إيجابية وأنه حامل للفيروس.

ورحل النقاز عن الزمالك بعدما فسخ تعاقده من جانب واحد وقام بشكوى النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وانتقل النقاز لنادي سودوفا الليتواني ولم يشارك معه سوى في مباراة وحيدة قبل الرحيل عنه، والانتقال إلى الترجي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.