الشباب والرياضة تكتسب صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التفتيش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حصول أعضاء لجان التفتيش الخاصة بها، على صفة الضبطية القضائية.

وتبدأ حملات التفتيش الأسبوع المقبل على أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة، والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية.

وقال بيان وزارة الرياضة: في ضوء التنسيق الذي يجريه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية".

وأضاف "وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة".

وأتم "ويشهد بداية الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة تشمل أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية والنوعية".