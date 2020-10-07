الشباب والرياضة تكتسب صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التفتيش

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 13:25

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - قرعة مصر 2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حصول أعضاء لجان التفتيش الخاصة بها، على صفة الضبطية القضائية.

وتبدأ حملات التفتيش الأسبوع المقبل على أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة، والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية.

وقال بيان وزارة الرياضة: في ضوء التنسيق الذي يجريه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية".

أخبار متعلقة
أشرف صبحي: لجنة قانونية تدرس طلب الأهلي بإزالة لافتة نادي القرن من أمام الزمالك أشرف صبحي: وزارة الرياضة تدرس الوضع القانوني لكيفية إعادة تبرعات الأهلي أشرف صبحي: لا يوجد ما يدعو لتأجيل النشاط الرياضي في مصر

وأضاف "وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة".

وأتم "ويشهد بداية الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة تشمل أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية والنوعية".

وزارة الشباب والرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كافين جونسون: أن تكون الرجل الثاني بعد موسيماني أمر جيد للغاية.. وأعرف مدرب الوداد جيدا 2 دقيقة | الدوري المصري
النقاز يعلن إصابته بفيروس كورونا 23 دقيقة | إفريقيا
دويتشه فيله: تفتيش مقرات الاتحاد الألماني في ظل تحريات حول وقائع تهرب ضريبي 28 دقيقة | أوروبا
منتخب أوكرانيا لـ في الجول: مساعد شيفتشينكو حارس مرمى احتياطي ضد فرنسا بسبب كورونا 46 دقيقة | أوروبا
اسكواش - انسحاب ثنائي مصري من بطولة مصر المفتوحة بسبب إيجابية فيروس كورونا ساعة | رياضات أخرى
تقرير: توثيق أصوات حملة سحب الثقة من بارتوميو.. الخطوة الثانية ستبدأ ساعة | أوروبا
ميلان يبدأ مفاوضات تجديد عقد دوناروما وأوجلو ساعة | أوروبا
بلاتيني: جريزمان بحاجة لمهاجم يعمل معه بعد تقدمه في السن مثل ميسي ورونالدو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك