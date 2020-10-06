منافس الأهلي - تقرير مغربي: عرض لابا كودوجو على الوداد

عرض وكيل المهاجم التوجولي لابا كودوجو اللاعب على الوداد المغربي حسب موقع "Le 360 sport" المغربي.

الموقع المغربي نقل من إذاعة "راديو مارس" أن التوجولي قد يكون ثاني صفقات الفريق المغربي هجوميا بعد أيوب الكعبي.

الوداد حسب الصحف المغربية تعاقد مع أيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي من أجل الموسم المقبل.

مهاجم العين الإماراتي انتقل لهم بداية الموسم الماضي بعقد يمتد حتى 2022، بعدما ارتبط بالانتقال للأهلي والزمالك في وقت سابق.

التوجولي البالغ 28 عاما سجل مع العين الإماراتي 20 هدفا في 24 مباراة وصنع 5 أهداف.

وحصد لابا كودجو مهاجم نهضة بركان لقب هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف 2018-2019. البطولة التي تُوج بها الزمالك على حساب نهضة بركان.

في الدوري المغربي، سجل لابا كودجو 18 هدفا خلال ظهوره في 18 مباراة ونجح في الصناعة مرة في موسم 2018-2019.