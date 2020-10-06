مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0) - (1) الإسماعيلي.. جووول الوحش يسجل

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

لاعبو الإنتاج الحربي يحتفلون بهدف عبد الرحمن أسامة في حرس الحدود

يستضيف الإنتاج الحربي فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإنتاج المركز التاسع برصيد 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما الإسماعيلي ففي المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة ولديه أيضا مباراة مؤجلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق58 جووول عمر الوحش يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء بعد تصدي عامر عامر لها في البداية

ق57 احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 خروج وجيه عبد الحكيم ونزول محمد صادق في تبديل أول اضطراري للإسماعيلي

ق30 نصف ساعة سلبية

انطلاق المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي الإسماعيلي
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