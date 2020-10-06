انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0) - (1) الإسماعيلي.. نهاية اللقاء

يستضيف الإنتاج الحربي فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإنتاج المركز التاسع برصيد 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما الإسماعيلي ففي المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة ولديه أيضا مباراة مؤجلة.

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نهاية المباارة

ق77 العارضة تتصدى لتسديدة أحمد عفيفي الرائعة وتنقذ الدراويش من التعادل

ق58 جووول عمر الوحش يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء بعد تصدي عامر عامر لها في البداية

ق57 احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 خروج وجيه عبد الحكيم ونزول محمد صادق في تبديل أول اضطراري للإسماعيلي

ق30 نصف ساعة سلبية

انطلاق المباراة