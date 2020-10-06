براهيم دياز يكشف سبب انضمامه إلى ميلان: نادي تاريخي لديه مشروع

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان

أوضح الإسباني براهيم دياز سبب انتقاله إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

براهيم دياز

النادي : ميلان

ميلان

وقال دياز لصحيفة "أس" الإسبانية: "لعبة كرة القدم مختلفة في كل دولة، في إيطاليا الأمر تكتيكيا أكثر مع جانب بدني أعلى، ومن الرائع على مستوى التطور أن ألعب في 3 دول مختلفة".

دياز البالغ 21 عاما بدأ مسيرته مع مانشستر سيتي ومن ثم انضم إلى ريال مدريد والآن يلعب بقميص ميلان.

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وأضاف "كان لدي العديد من العروض، ميلان نادي تاريخي لديه مشروع، ومروا بمسيرة جيدة بالانتصارات عقب توقف النشاط الرياضي".

وأكمل "الاستقبال الذي حظيت به، والهدف بإعادة ميلان السابق اعتقد أن اللاعبين قادرين على تحقيق الأمر، هناك الكثير من الإثارة ولدينا فريق فائز".

وتابع "أريد تقديم أفضل ما لدي، وأظهر للعالم ما بإمكاني تقديمه، وآمل تقديم أداءً أفضل".

وأتم عن اللعب بجوار زلاتان إبراهيموفيتش: "ليس سرا أنه لاعبا كبيرا ولديه حضور في غرفة ملابس الفريق، هو شخص رائع يعمل على مساعدتك".

صانع الألعاب الشاب شارك مع ميلان منذ انضمامه في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا بجميع المسابقات.

براهيم دياز ميلان
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