مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) سموحة.. العارضة تمنع أوباما من هدف محقق
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 لكأس مصر في والتي تقام بملعب الإسماعيلية.
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ق 45: فرصة هدف محقق للزمالك لكن العارضة تحرم أوباما من هدف برأسية.
ق 42: جووول لمحمود علاء؟ لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على مدافع الزمالك.
ق 22: فرصة هدف محقق للزمالك لكن رأسية زيزو تمر أعلى مرمى سموحة
ق 15: إنذار لمحمد الترهوني
ق 10: حسام حسن يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك وقبل أن يسدد أمام المرمى يتدخل الونش ويبعد الكرة
انطلاق المباراة