تشكيل الزمالك - مصطفى محمد وكاسونجو يقودان الهجوم ضد سموحة.. ومحمد حسن يعوض ساسي

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة سموحة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية.

ويشارك محمد حسن في وسط الملعب لتعويض غياب فرجاني ساسي الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – محمد حسن - أحمد سيد زيزو – أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد – كاسنوجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش – إمام عاشور – محمد عبد الغني – إسلام جابر – مصطفى فتحي – كريم بامبو – عمر السعيد – محمد عنتر.