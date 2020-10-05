مباشر – الجونة (0) - (2) المصري.. جووول عمر كمال
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الجونة والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 32 من الدوري.
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ق89: إلغاء ركلة الجزاء واحتساب خطأ على أحمد ياسر ريان.
ق88: ركلة جزاء للجونة بعد والحكم محمود عاشور يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.
ق67: جووول عمر كمال عبد الواحد يسجل الهدف الثاني للمصري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق47: جووول أول للمصري من حسن علي من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق16: أحمد ياسر يهدر فرصة هدف محقق للمصري بعدما ارتطمت تسديدته في الشباك من الخارج.
انطلاق المباراة.