انتهت – الجونة (0) - (2) المصري.. انتصار الفريق البورسعيدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الجونة والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 32 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار المصري بهدفين دون رد.

ق89: إلغاء ركلة الجزاء واحتساب خطأ على أحمد ياسر ريان.

ق88: ركلة جزاء للجونة بعد والحكم محمود عاشور يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق67: جووول عمر كمال عبد الواحد يسجل الهدف الثاني للمصري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق47: جووول أول للمصري من حسن علي من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق16: أحمد ياسر يهدر فرصة هدف محقق للمصري بعدما ارتطمت تسديدته في الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة.