إندبندنت: بعد كوارث أدريان.. ليفربول يرغب في استقدام حارس توتنام

تسببت السباعية المدوية التي تلقاها ليفربول في شباكه أمام أستون فيلا، في زلزال عنيف داخل أرجاء النادي، قد يدفعه إلى دخول سوق الانتقالات في ساعاته الأخيرة.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية ذكرت أن يورجن كلوب مستاء من أخطاء حارس مرماه أدريان في أستون فيلا، ويفكر في التعاقد مع بديل آخر لـ أليسون بيكر.

الاسم الذي طُرح هو الأرجنتيني باولو جازانيجا حارس مرمى توتنام هوتسبير.

جازانيجا (28 عاما) سبق له اللعب في ساوثامبتون، وانضم إلى توتنام عام 2017، لكنه ظل دائما بديلا لـ هوجو لوريس.

لكن مع إصابة لوريس الموسم الماضي، خاض جازانيجا 25 مباراة، وظهر بشكل مميز في بعض الأحيان دفع مدربه جوزيه مورينيو إلى الإشادة به.

مع استقدام جو هارت هذا الموسم، تراجع مركز جازانيجا ليكون الحارس الثالث للفريق، مما يفتح الباب أمام خروجه هذا الصيف.

ويعاني أليسون الحارس الأساسي لـ ليفربول من إصابة في الكتف، قد تبعده لـ6 أسابيع على الأقل، وكلوب متخوف من تكرار أخطاء أدريان التي كلفت الفريق خسارة كارثية أمام أستون فيلا مساء الأحد.

في كل الأحوال، أمام ليفربول ساعات قليلة للغاية لحسم أمره، والتحرك في صفقة لو تمت ستكون الأخيرة للريدز هذا الصيف.

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