مباشر اليوم الأخير من سوق الانتقالات – صفقة مثيرة لـ يونايتد

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتفالات الصيفية بعد أسابيع من الإثارة النارية.

FilGoal.com يقدّم تغطية دقيقة بدقيقة للساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

................................

- رسميا - يونايتد يضم تيلليس ظهير بورتو (طالع التفاصيل)

- رسميا - إعارة جيندوزي من أرسنال لـ هيرتا بيرلين (طالع التفاصيل)

- رسميا- كلويفرت من روما إلى لايبزيج الألماني إعارة لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

- شبكة ESPN: عثمان ديمبيلي غاب عن تدريبات برشلونة صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا ينضم إلى بايرن ميونيخ قادما من يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- إندبندنت: ليفربول يرغب في استقدام باولو جازانيجا حارس مرمى توتنام هوتسبير بسبب أخطاء أدريان الفادحة. (طالع التفاصيل)

- رسميا - المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج ينضم إلى بايرن ميونيخ في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

- كادينا كوبي: نادي أرسنال أخطر رابطة الدوري الإسباني بنيته دفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح الإسباني بريان خيل ينتقل من إشبيلية إلى إيبار لمدة موسم على سبيل الإعارة.

- رسميا – الظهير الأيمن الإسباني أليخاندرو بوزو ينتقل من إشبيلية إلى إيبار لمدة موسم على سبيل الإعارة.

- رسميا - الجناح الإسباني خوتا بيليتييرو ينتقل من أستون فيلا إلى ديبورتيفو ألافيس.

- رسميا - الحارس الفرنسي لوكا زيدان ينضم إلى رايو فايكانو في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح المغربي أسامة إدريسي ينتقل من ألكمار إلى إشبيلية بعقد لـ5 سنوات. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الظهير الإيطالي ماتيو دارميان ينتقل من بارما إلى إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء. (طالع التفاصيل)

- رسميا - لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا ينتقل من بورتو إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الظهير الأيسر الإنجليزي ريان سيسينيون ينتقل من توتنام هوتسبير إلى هوفنهايم لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس يعود إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: بونا سار لاعب أوليمبيك مرسيليا يصل إلى ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونيخ (طالع التفاصيل)

- سكاي: ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال يخضع للكشف الطبي في هيرتا برلين. (طالع التفاصيل)