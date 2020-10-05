مباشر اليوم الأخير من سوق الانتقالات – سيسينيون إلى هوفنهايم رسميا

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

سوق انتقالات إنجلترا

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتفالات الصيفية بعد أسابيع من الإثارة النارية.

FilGoal.com يقدّم تغطية دقيقة بدقيقة للساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

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- رسميا - الظهير الأيسر الإنجليزي ريان سيسينيون ينتقل من توتنام هوتسبير إلى هوفنهايم لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس يعود إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: بونا سار لاعب أوليمبيك مرسيليا يصل إلى ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونيخ (طالع التفاصيل)

- سكاي: ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال يخضع للكشف الطبي في هيرتا برلين. (طالع التفاصيل)

سوق الانتقالات
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