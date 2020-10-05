مباشر اليوم الأخير من سوق الانتقالات – دوجلاس كوستا إلى بايرن ميونيخ رسميا

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

سوق انتقالات إنجلترا

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتفالات الصيفية بعد أسابيع من الإثارة النارية.

FilGoal.com يقدّم تغطية دقيقة بدقيقة للساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

................................

- شبكة ESPN: عثمان ديمبيلي غاب عن تدريبات برشلونة صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا ينضم إلى بايرن ميونيخ قادما من يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- إندبندنت: ليفربول يرغب في استقدام باولو جازانيجا حارس مرمى توتنام هوتسبير بسبب أخطاء أدريان الفادحة. (طالع التفاصيل)

- رسميا - المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج ينضم إلى بايرن ميونيخ في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

- كادينا كوبي: نادي أرسنال أخطر رابطة الدوري الإسباني بنيته دفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح الإسباني بريان خيل ينتقل من إشبيلية إلى إيبار لمدة موسم على سبيل الإعارة.

- رسميا – الظهير الأيمن الإسباني أليخاندرو بوزو ينتقل من إشبيلية إلى إيبار لمدة موسم على سبيل الإعارة.

- رسميا - الجناح الإسباني خوتا بيليتييرو ينتقل من أستون فيلا إلى ديبورتيفو ألافيس.

- رسميا - الحارس الفرنسي لوكا زيدان ينضم إلى رايو فايكانو في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الجناح المغربي أسامة إدريسي ينتقل من ألكمار إلى إشبيلية بعقد لـ5 سنوات. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الظهير الإيطالي ماتيو دارميان ينتقل من بارما إلى إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء. (طالع التفاصيل)

- رسميا - لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا ينتقل من بورتو إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- رسميا - الظهير الأيسر الإنجليزي ريان سيسينيون ينتقل من توتنام هوتسبير إلى هوفنهايم لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس يعود إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

- سكاي: بونا سار لاعب أوليمبيك مرسيليا يصل إلى ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونيخ (طالع التفاصيل)

- سكاي: ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال يخضع للكشف الطبي في هيرتا برلين. (طالع التفاصيل)

سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - الصراع يشتعل وسيراميكا يقترب من الممتاز 35 دقيقة | مصر
استراحة – الجونة (0) - (0) المصري.. التعادل مستمر 55 دقيقة | الدوري المصري
شبكة ESPN: ديمبيلي غاب عن تدريب برشلونة.. ويونايتد مصمم على الاستعارة ساعة | أوروبا
رسميا – عاد إلى ميونيخ.. بايرن يستعير دوجلاس كوستا من يوفنتوس ساعة | أوروبا
إندبندنت: بعد كوارث أدريان.. ليفربول يرغب في استقدام حارس توتنام 2 ساعة | أوروبا
رسميا – إن لم تستطع الفوز عليهم فانضم إليهم.. تشوبو موتينج إلى بايرن 2 ساعة | أوروبا
المقاصة لـ في الجول: محمد إبراهيم لم يبلغنا برغبته.. لدينا اتفاق معه بعد نهاية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
كادينا كوبي: أرسنال أبلغ رابطة الليجا بنيته دفع الشرط الجزائي في عقد بارتي 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك