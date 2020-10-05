المحمدي: نجيد مواجهة ليفربول "بطل إنجلترا والعالم".. لا بد من المحاظفة على مستوانا

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي مع أستون فيلا أمام إيفرتون

يرى أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا بأن فريقه يجيد اللعب أمام ليفربول في كل مرة يتواجهان فيها.

أستون فيلا دك حصون ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلا بارك.

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وقال المحمدي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "مباراة رائعة أمام بطل إنجلترا وبطل أوروبا والعالم".

وأضاف "واجهناهم مرتين في الموسم الماضي وكنا قريبين من الفوز، لذلك نحن نعرف كيف نلعب أمام ليفربول".

قائد منتخب مصر أتبع "الإضافات هذا الموسم على الفريق ساعدتنا كثيرا. ثلاث نقاط هامين جدا والفوز بتلك النتيجة يمنحنا الثقة والدفعة قبل التوقف الدولي".

وأتم "لا بد من الحفاظ على هذا المستوى قبل المباراة المقبلة الهامة أمام ليستر سيتي على ملعبهم".

كان أستون فيلا قد فاز على ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدفي ليفربول، فيما صنع تريزيجيه هدفا لـ أستون فيلا وشارك أحمد المحمدي في آخر 10 دقائق رٌفقة الفيلانز.

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