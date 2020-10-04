مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (4)-(1) ليفربول.. مينامينو يشارك مع بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليفربول، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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مينامينو يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من نابي كيتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تمريرة رائعة من صلاح إلى روبيرتسون الذي يسدد ومارتينيز يتالق ويتدصى لها.

ق. 39 جووول رااابع! مخالفة تنفذ ويتابعها تريزيجيه بعرضية يليقابلها واتكينز برأسية في المرمى ويكمل الهاتريك.

ق. 34 جووول ثاااالث لأستون فيلا. ركنية نفذها باركلي وأبعدها الدفاع ثم سدد ماجكين لتصطدم بفان دايك وتغير اتجاهها وتسكن شباك أدريان.

ق. 32 جوووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح.

ق. 30 مرتدة لأستون فيلا. جريليش يمرر الكرة إلى باركلي ثم يسدد لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 27 تصويبة ساقطة رائعة من ديوجو جوتا ومارتينيز يتصدى لها إلى ركنية.

ق. 22 جووول ثاااني. واتكينز يتوغل وينفرد ويسدد في المقص الأيسر للمرمى.

ق. 15 صلاح يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

ق.6 بنفس الطريقة روس باركلي يهدر الثاني لأستون فيلا من داخل الست ياردات.

ق. 4 جووول أووول. خطأ من أدريان في التمرير وجريليش يقطعها ويمرر إلى واتكينز الذي يسجل الأول في مرمى أدريان.

بداية المباراة