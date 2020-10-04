مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاولون.. الـVAR يلغي ركلة جزاء لذئاب الجبل
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة الـ31 من الدوري المصري.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــ
ق 73: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء بعد وجود خطأ ضد محمد سالم
ق 72: خطأ من علي لطفي في الخروج من مرماه لينفرد البديل محمد سالم بالشباك الخالية ويسقط بعد تدخل مع ياسر إبراهيم وحمدي فتحي والحكم يحتسب ركلة جزاء
ق 62: نزول جيرالدو ومروان محسن بدلا من الشحات وبادجي
ق 56: نزول طاهر محمد بدلا من إبراهيم صلاح
ق 55: بادجي يهدر انفراد أمام أبو السعود
ق 53: علي لطفي يتصدى لهجمة لويس إدوارد
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 40: جوووول السولية يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 38: ضربة جزاء للاهلي بعد العودة للفيديو بعد خطأ من فاروقا نور الدين على كهربا
ق 27: خروج الشناوي للإصابة ونزول علي لطفي
ق 13: تسديدة قوية من أحمد فتحي في الشباك الخارجية
ق1 تسديدة أولى من أفشة ولكن في يد حارس المقاولون
انطلاق المباراة