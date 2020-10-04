مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاولون.. الـVAR يلغي ركلة جزاء لذئاب الجبل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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ق 73: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء بعد وجود خطأ ضد محمد سالم

ق 72: خطأ من علي لطفي في الخروج من مرماه لينفرد البديل محمد سالم بالشباك الخالية ويسقط بعد تدخل مع ياسر إبراهيم وحمدي فتحي والحكم يحتسب ركلة جزاء

ق 62: نزول جيرالدو ومروان محسن بدلا من الشحات وبادجي

ق 56: نزول طاهر محمد بدلا من إبراهيم صلاح

ق 55: بادجي يهدر انفراد أمام أبو السعود

ق 53: علي لطفي يتصدى لهجمة لويس إدوارد

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 40: جوووول السولية يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 38: ضربة جزاء للاهلي بعد العودة للفيديو بعد خطأ من فاروقا نور الدين على كهربا

ق 27: خروج الشناوي للإصابة ونزول علي لطفي

ق 13: تسديدة قوية من أحمد فتحي في الشباك الخارجية

ق1 تسديدة أولى من أفشة ولكن في يد حارس المقاولون

انطلاق المباراة