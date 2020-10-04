مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1) - (0) طلائع الجيش..جووول سيسيه
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:33
كتب : FilGoal
يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بينما الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقطة من 30 مباراة.
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ق21 رزاق سيسيه يسجل هدف التقدم للاتحاد بطريقة رائعة على يسار محمد بسام
ق1 إصابة عمر الميداني بشد في الخلفية بعد 30 ثانية وتبديل مبكر في الاتحاد السكندري
انطلاق المباراة