مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1) - (0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بينما الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===============

نهاية الشوط الأول

ق21 رزاق سيسيه يسجل هدف التقدم للاتحاد بطريقة رائعة على يسار محمد بسام

ق1 إصابة عمر الميداني بشد في الخلفية بعد 30 ثانية وتبديل مبكر في الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة