مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1) - (0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بينما الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===============

نهاية الشوط الأول

ق21 رزاق سيسيه يسجل هدف التقدم للاتحاد بطريقة رائعة على يسار محمد بسام

ق1 إصابة عمر الميداني بشد في الخلفية بعد 30 ثانية وتبديل مبكر في الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة

في الدوري الاتحاد السكندري طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام ليفربول 8 دقيقة | أوروبا
تشكيل المقاولون - الجزيري يقود الهجوم أمام الأهلي.. وطاهر على مقاعد البدلاء 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وأدريان يحرس المرمى أمام أستون فيلا 12 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي - الشحات أساسي في مباراة موسيماني الأولى ضد المقاولون 35 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أريد الجلوس على الأريكة مرتاحا دون فعل أي شيء سوى التصفيق لـ ساكا 36 دقيقة | أوروبا
ريال مدريد ينجو من فخ ضفادع ليفانتي ويتصدر الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1) - (0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
رسميا – مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها ورفض طلب التأجيل 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر
قد ينال إعجابك