مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(6) توتنام.. جووووول كين والسادس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي والتي تقام بملعب أولد ترافورد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 79: جووووووول كين والسادس من ركلة جزاء

ق 51: جووووووول الخامس من أورييه

نزول لوكاس مورا بدلا من لاميلا

نزول فريد وماكتوميناي بدلا من برونو فيرنانديز وماتيتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 4-1

ق 37: جوووووووووول سون والرابع

ق 30: جووووووول هاري كين والثالث

ق 28: طرد مارسيال

ق 20: القائم تحرم راشفورد من الثاني

ق 8: جووووول سون والثاني بشكل سريع

ق 4: جوووووووول تاجي ندومبيلي يسجل التعادل السريع

ق 2: جووووووول برونو يسجل الأول

ق 1: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة مارسيال من قبل ديفينسون سانشيز

انطلاق المباراة