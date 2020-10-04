مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(6) توتنام.. جووووول كين والسادس

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:24

كتب : FilGoal

سون ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي والتي تقام بملعب أولد ترافورد.

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ق 79: جووووووول كين والسادس من ركلة جزاء

ق 51: جووووووول الخامس من أورييه

نزول لوكاس مورا بدلا من لاميلا

نزول فريد وماكتوميناي بدلا من برونو فيرنانديز وماتيتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 4-1

ق 37: جوووووووووول سون والرابع

ق 30: جووووووول هاري كين والثالث

ق 28: طرد مارسيال

ق 20: القائم تحرم راشفورد من الثاني

ق 8: جووووول سون والثاني بشكل سريع

ق 4: جوووووووول تاجي ندومبيلي يسجل التعادل السريع

ق 2: جووووووول برونو يسجل الأول

ق 1: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة مارسيال من قبل ديفينسون سانشيز

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنام
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