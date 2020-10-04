انتهت في إنجلترا - أرسنال (2) (1) شيفيلد يونايتد

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

أرسنال

يستقبل أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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نهاية المباراة

ق84: ديفيد ماكجولدريك يسجل الهدف الأول لشيفيلد

ق64: بيبي يسجل الهدف الثاني لأرسنال

ق61: ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة رائعة من أوباميانج تعلو العارضة بقليل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال
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