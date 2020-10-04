انتهت في إنجلترا - أرسنال (2) (1) شيفيلد يونايتد
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 14:49
كتب : FilGoal
يستقبل أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق84: ديفيد ماكجولدريك يسجل الهدف الأول لشيفيلد
ق64: بيبي يسجل الهدف الثاني لأرسنال
ق61: ساكا يسجل الهدف الأول لأرسنال
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.37 تسديدة رائعة من أوباميانج تعلو العارضة بقليل
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل