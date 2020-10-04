من يوقف ترسانة أتالانتا.. رجال جاسبيريني يسحقون كالياري بخماسية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

أليخاندرو جوميز - أتالانتا

بعد 3 مباريات فقط في الدوري الإيطالي وصل عدد أهداف أتالانتا إلى 13، سجل الفريق الكاسح خماسية لأول مرة هذا الموسم ليلحق بضيفه كالياري هزيمة نكراء بنتيجة 5-2.

وارتقى أتالانتا لصدارة الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بعد 3 انتصارات متتالية، مواصلا مستواه الرائع الذي جعله ينهي الدوري ثالثا في الموسم الماضي ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الكولومبي لويس مورييل التسجيل في الدقيقة السابعة لكن المدافع المخضرم دييجو جودين أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 24.

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ثم منح أليخاندرو جوميز التقدم للمضيف مرة أخرى في الدقيقة 29 ثم عزز ماريو باساليتش النتيجة في الدقيقة 37 وسجل دوفان زاباتا هدفا رابعا في الدقيقة 42.

وقلص كالياري الفارق بهدف جواو بيديو في الدقيقة 52 قبل أن يختتم أتالانتا الخماسية بهدف سام لامرز في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد كالياري عند نقطة وحيدة واستمر في المركز 16 بترتيب الدوري.

ويلعب كالياري ضد مضيفه تورينو يوم الأحد المقبل بينما يحل أتالانتا ضيفا ثقيلا على نابولي يوم السبت.

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