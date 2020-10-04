مواعيد مباريات الأحد 10 أكتوبر 2020 - ظهور موسيماني مع الأهلي.. وصدام مصري في إنجلترا

يوم كروي شرس مليء بالمواجهات والمباريات الكبيرة في مختلف أنحاء العالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد أبرز مباريات الأحد 10 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يظهر بيتسو موسيماني مدربا للأهلي لأول مرة، عندما يواجه المقاولون العرب في الثامنة مساء، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس.

كما يلعب الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

صدام مصري تشهده الملاعب الإنجليزية، بمواجهة ليفربول (محمد صلاح) وأستون فيلا (محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي) في الثامنة والربع مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق خالد الحدي.

كما تشهد الجولة قمة بين مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير في الخامسة والنصف مساءً عبر beIN Sports 1,2 بتعليق خليل البلوشي.

ويلعب أرسنال أمام شيفيلد يونايتد في الثالثة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

الدوري الإسباني

حامل اللقب ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي في الرابعة مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق رؤوف خليف.

أمّا قمة الجولة، فستكون مواجهة برشلونة وإشبيلية في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 1,3 ويعلق عليها عصام الشوالي.

الدوري الإيطالي

صدامان ناريان تشهدهما الجولة الإيطالية، الأول باستضافة لاتسيو لـ إنتر ميلان في الثالثة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

فيما يستقبل يوفنتوس نظيره نابولي في التاسعة إلا ربع عبر beIN Sports 4 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

كما يستقبل ميلان نظيره سبيزيا في السادسة مساءً عبر beIN Sports 4 ويعلق عليها سوار الذهب.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ بطل الثلاثية يستقبل هيرتا برلين في السادسة مساءً، ويلعب فولفسبورج فريق عمر مرموش أمام أوجسبورج في الثالثة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

قمة كلاسيكية يشهدها الدوري الفرنسي في التاسعة مساءً بمواجهة أوليمبيك ليون وأوليمبيك مرسيليا عبر beIN Sports 6.

الدوري المغربي

يستقبل الرجاء البيضاوي نظيره نهضة بركان في قمة مرتقبة بالثامنة مساءً عبرbeIN Sports والرياضية المغربية بتعليق جواد بدة وعادل المسعودي.

كما يلعب الوداد البيضاوي أمام حسنية أغادير في نفس التوقيت، وتُنقل عبر beIN Sports 6 بتعليق محمد بركات.