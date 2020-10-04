يوسف: غبت عن استوديو الأهلي لأسباب عائلية وليس غضبا.. والإدارة لم تتواصل معي

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - محمد يوسف

أبدى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، دعمه الكامل لقرار مجلس الإدارة بالتعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق.

وصرّح يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "نحن وراء مجلس الإدارة في أي قرار يتم اتخاذه، سواء كنت موجودا أو في الخارج، لا بد من مساندة الأهلي وقرارات الإدارة".

وبرر يوسف غيابه عن الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر في قناة النادي: "اعتذرت عن هذا الاستوديو لأسباب عائلية تتعلق بوالدتي، البعض فسر الأمر أنني منزعج لعدم اختياري لتدريب الفريق، وهذا غير صحيح".

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وشدد: "سأتواجد غدا في الاستوديو بمباراة الأهلي والمقاولون العرب".

وواصل حديثه: "لا بد من دعم موسيماني بقوة، أنا ضد نظرة أننا استقدمنا مدربا من إفريقيا، هذا لا وجود له في كرة القدم، يجب أن نحترم قادم ليعمل لدينا، سيكون ذلك دليلا على رقي مصر، يجب علينا معاملته من خلال الرياضة فقط".

وأضاف: "موسيماني فاز بدوري أبطال إفريقيا وقضى 8 سنوات في صنداونز، وتوج معه بالدوري 5 مرات، وبالتأكيد مجلس الإدارة له وجهة نظر في اختيار مدرب أجنبي له خبرات في قارة إفريقيا".

وشدد: "إدارة الأهلي لم تتواصل معي لتدريب الفريق".

وأتم: "لم يُعرَض عليّ كذلك أن أكون مدربا عاما، كيف تكون مرشحا لمنصب المدرب ثم يُعرض عليك تولي منصب آخر؟".

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