مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (1)-(1) سيتي.. إيدرسون ينقذ مرماه من هدف ثاني
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.
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ق 70: رأسية من رودريجو وإيدرسون يتصدى للكرة ثم تصطدم في العارضة وتخرج لركنية
ق 59: جووووول ليدز يسجل التعادل عن طريق رودريجو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 45: إيلينج يراوغ لابورت وينفرد بالمرمى لكن إيدرسون ينقذ هدف التعادل
ق 37: ليدز يهدر فرصة التعادل عن طريق دالاس
ق 17: جووووول رحيم ستيرلينج والهدف الأول بعد مراوغة رائعة لدفاع ليدز ثم سدد الكرة على يسار الحارس
ق 4: دي بروين يسدد ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ترتد من القائم
انطلاق المباراة