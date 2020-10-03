مباشر في الدوري - وادي دجلة (0)-(0) أسوان.. بداية الشوط الثاني

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 أوووه عبد المنصف يتألق.. عرضية أرضية من مصطفى دويدار، يقابلها كريم الطيب بلمسة من داخل الست ياردات، لكن عبد المنصف يتألق ويتصدى للكرة بشكل رائع.

ق. 36 عرضية من رجب عمران ورأسية من رفيق كابو لكن مسعد عوض يتألق مجددا ويتصدى لها إلى ركنية.

ق. 34 بينية رائعة ولمسة واحدة من رفيق كابو لكن مسعد عوض يتصدى لها بثبات.

ق. 26 مصطفى البدري ينطلق بشكل رائع على الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن فوق مرمى عبد المنصف.

بداية المباراة

في الدوري وادي دجلة أسوان
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