تعرف على مواعيد أبرز مواجهات دوري الأبطال.. جولة أولى نارية وموعد المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات دور المجموعات للموسم الجديد 2020-2021 بعد يوم من إجراء قرعة الدور.

الإثارة والمتعة لن تنتظر طويلا حتى تطرق بابنا مع النشيد المفضل لجماهير كرة القدم، بداية من الجولة الأولى وحتى السادسة نعدكم بعدد من المباريات النارية، على سبيل المثال لا الحصر، باريس سان جيرمان سيواجه مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من دور المجموعات وكذلك بايرن ميونيخ ضد أتليتكو مدريد، لا تقلقوا، اليومان مختلفان المباراة الأولى يوم 20 أكتوبر في التاسعة مساء والثانية يوم 21 أكتوبر في نفس الموعد.

ليفربول ونجمه محمد صلاح على موعد مع رحلة جديدة في دوري الأبطال، بداية من الجولة الأولى سيواجه أياكس في التاسعة مساء يوم 21 أكتوبر.

وتشهد الجولة الثانية مواجهة بين يوفنتوس الذي يمثله النجم كريستيانو رونالدو وبرشلونة الذي يقوده ليونيل ميسي، مواجهة انتظرناها طويلا منذ رحيل النجم البرتغالي عن صفوف ريال مدريد في 2018. المباراة تقام يوم 28 أكتوبر في التاسعة مساء.

النادي الملكي ريال مدريد سيواجه في الجولة الأولى شاختار دونتسك بطل أوكرانيا يوم 21 أكتوبر في السادسة و55 دقيقة مساء، كما أنه على موعد لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الثالثة يوم 3 نوفمبر في التاسعة مساء.

FilGoal.com جمع لكم أبرز مباريات الجولات الـ6 من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليست كل المواجهات لكن تلك أبرزها.

الجولة الأولى

تشيلسي ضد إشبيلية يوم 20 أكتوبر في التاسعة مساء

لاتسيو ضد بوروسيا دورتموند يوم 20 أكتوبر في التاسعة مساء

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر في التاسعة مساء.

دينامو كييف ضد يوفنتوس يوم 20 أكتوبر الساعة السادسة و55 دقيقة مساء

برشلونة ضد فرينكفاروزي يوم 20 أكتوبر الساعة التاسعة مساء

ريال مدريد ضد شاختار دونتسك يوم 21 أكتوبر في السادسة و55 دقيقة

بايرن ميونيخ يواجه أتليتكو مدريد 21 أكتوبر في التاسعة مساء.

أياكس ضد ليفربول يوم 21 أكتوبر في التاسعة مساء

مانشستر سيتي ضد بورتو يوم 21 أكتوبر في التاسعة مساء.

الجولة الثانية

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ريال مدريد يوم 27 أكتوبر في التاسعة مساء

مارسيليا ضد مانشستر سيتي يوم 27 أكتوبر في التاسعة مساء

أتالانتا ضد أياكس يوم 27 أكتوبر في التاسعة مساء.

يوفنتوس ضد برشلونة يوم 28 أكتوبر في التاسعة مساء

مانشستر يونايتد ضد ريد بول لايبزج يوم 28 أكتوبر في التاسعة مساء.

الجولة الثالثة

ريد بول سالزبرج ضد بايرن ميونيخ يوم 3 نوفمبر في التاسعة مساء

ريال مدريد ضد إنتر ميلان يوم 3 نوفمبر في التاسعة مساء

أتالانتا ضد ليفربول يوم 3 نوفمبر في التاسعة مساء.

ريد بول لايبزج ضد باريس سان جيرمان يوم 4 نوفمبر في التاسعة مساء

برشلونة ضد دينامو كييف يوم 4 نوفمبر في التاسعة مساء

الجولة الرابعة

دينامو كييف ضد برشلونة يوم 24 نوفمبر في التاسعة مساء

باريس سان جيرمان ضد ريد بول لايبزج يوم 24 نوفمبر في التاسعة مساء

بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبرج يوم 25 نوفمبر في التاسعة مساء

إنتر ميلان ضد ريال مدريد يوم 25 نوفمبر في التاسعة مساء

ليفربول ضد أتالانتا يوم 25 نوفمبر في التاسعة مساء.

الجولة الخامسة

شاختار ضد ريال مدريد يوم 1 ديسمبر في السادسة و55 دقيقة

أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونيخ يوم 1 ديسمبر في التاسعة مساء

بورتو ضد مانشستر سيتي يوم 1 ديسمبر في التاسعة مساء

ليفربول ضد أياكس يوم 1 ديسمبر في التاسعة مساء

إشبيلية ضد تشيلسي يوم 2 ديسمبر في التاسعة مساء

بوروسيا دورتموند ضد لاتسيو يوم 2 ديسمبر في التاسعة مساء

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان يوم 2 ديسمبر في التاسعة مساء

الجولة السادسة

برشلونة ضد يوفنتوس يوم 8 ديسمبر في التاسعة مساء

ريد بول لايبزج ضد مانشستر يونايتد يوم 8 ديسمبر في التاسعة مساء

أياكس ضد أتالانتا يوم 9 ديسمبر في السادسة و55 دقيقة

ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 9 ديسمبر في التاسعة مساء

مانشستر سيتي ضد مارسيليا يوم 9 ديسمبر في التاسعة مساء

** الأندية على اليمين تلعب على ملعبها، والمواعيد قابلة للتغير وفقا لفروق التوقيت.

لمعرفة المواعيد الكاملة للمجموعات من الأولى للرابعة:

لمعرفة المواعيد الكاملة للمجموعات من الخامسة للثامنة: