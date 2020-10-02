مباشر في الدوري - الحدود (1) - (3) الإنتاج الحربي.. الثااالث محمد فييرا

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.52 جووول تمريرة بينية إلى محمد شوقي غريب الذي يسدد كرة قوية للغاية تسكن شباك أحمد السعدني حارس الحدود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.40 جووول عمرو الحلواني من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة بعد خطأ تحصل عليه جريندو.

د.39 خروج شديد قناي مصابا

د.7 جوووول تسديدة قوية من محمد فييرا تصطدم بدفاع الحرس لتصل إلى عبد الرحمن شيكا الذي انفرد وأسكن الكرة الشباك بطريقة جميلة.

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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