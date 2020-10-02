انتهت في الدوري - الحدود (1) - (3) الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

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نهاية المباراة

د.58 جووول الثااالث محمد فييرا يتابع كرة خطيرة على مرمى الحدود ليسجل ثالث أهداف الإنتاج

د.52 جووول تمريرة بينية إلى محمد شوقي غريب الذي يسدد كرة قوية للغاية تسكن شباك أحمد السعدني حارس الحدود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.40 جووول عمرو الحلواني من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة بعد خطأ تحصل عليه جريندو.

د.39 خروج شديد قناي مصابا

د.7 جوووول تسديدة قوية من محمد فييرا تصطدم بدفاع الحرس لتصل إلى عبد الرحمن شيكا الذي انفرد وأسكن الكرة الشباك بطريقة جميلة.

المباراة تبدأ بعد قليل