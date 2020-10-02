دست: سأركض حتى ينفد الأكسجين من رئتي في كل مباراة

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - برشلونة

أعرب سرجينيو دست لاعب برشلونة الجديد أنه لن يدخر جهدا من أجل الفريق وليونيل ميسي.

سيرجينو دست

النادي : برشلونة

برشلونة

دست قال لصحيفة "تيليجراف" الهولندية: "سأركض حتى ينفد الأكسجين من رئتي في كل مباراة لميسي".

وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه قال اللاعب الشاب: "أن أكون الأمريكي الأول فهذا أمر خاص جدا، جاهز للمشاركة أمام إشبيلية وإذا استطعت اللعب سيكون الأمر رائعا".

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وتابع "داني ألفيش؟ أشاهد مقاطع له على (يوتيوب) وما زالت أتعلم منه، أريد أن أكون مثله".

وردا على رفضه الانتقال لـ بايرن ميونيخ "بايرن ميونيخ نادي كبير لكنني اتبعت قلبي، واعتقد أن حلمي تحقق وهذا القرار الصحيح لي".

وواصل "سيكون من الرائع أن ألعب مع ميسي أفضل لاعب في العالم".

وأتم "مركزي المفضل الظهير الأيمن أو الأيسر. أحاول أن أكون مثل داني ألفيش لأني مثلما قلت إنه قدوتي".

وأعلن برشلونة أمس الخميس توصله لاتفاق مع أياكس ليحصل على الظهير الأيمن سيرجينو ديست مقابل 21 مليون يورو.

وتنص الصفقة على 5 ملايين يورو أخرى يدفعها برشلونة على شكل متغيرات.

وتعاقد النادي الكاتالوني مع اللاعب لمدة 5 مواسم وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

وبحث برشلونة عن ظهير أيمن لتعويض البرتغالي نيلسون سيميدو الذي رحل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ديست (19 عاما) لاعب أمريكي الأصل مولود في هولندا، واختار تمثيل منتخب الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.

سيرجينيو ديست برشلونة
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