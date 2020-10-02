تقرير جنوب إفريقي: موكوينا يتقرب من البقاء في صنداونز مع المدرب الجديد

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:55

كتب : محمد عبد العظيم

رولاني موكينا - صنداونز

يقترب نادي صنداونز من تعيين خليفة بيتسو موسيماني لقيادة الفريق فنيا.

ووصل موسيماني إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الأهلي بعقد يمتد لموسمين. (طالع التفاصيل)

وذكر موقع سوكر لادوما الجنوب إفريقي بأن صنداونز سيعين الثنائي مانكوبا مانكيثي كمدير فني ورولاني موكوينا كمدرب مساعد.

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وكان بيتسو موسيماني قد استقر على الاستعانة برولاني موكوينا في الجهاز الفني للأهلي ولكن لم يصل الأخير معه إلى القاهرة بسبب عدم وضوح مستقبله مع صنداونز.

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وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

رولاني موكينا صنداونز الأهلي بيتسو موسيماني
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