البدري: الأهلي بيتي.. وسبب في بيراميدز واستبعاد لاعبيه من المنتخب

قال حسام البدري مدرب منتخب مصر إن النادي الأهلي بيته ولن يأتي يوم وتنقطع علاقته به، مشيرا إلى أن تجربة العمل في بيراميدز جاءت بالصدفة قبل توقيعه على عقود تدريب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لمدة 3 سنوات.

وصرح البدري عبر برنامج "ملعب أون" قائلا: "حبي لجماهير الأهلي لن ينقص أو يتزعزع أبدا، الأهلي بيتي، في نفس الوقت لكي أحضر تدريبا للأهلي أو الزمالك يجب أن أنسق مع إدارة النادي".

وواصل "لا يوجد تواصل مع مجلس الإدارة، لكن لن يأتي يوم وتنقطع علاقتي بالنادي الأهلي".

وأكمل "أنا مدرب منتخب مصر حاليا، لكن بداخلي أنا أشجع الأهلي وهو بيتي، لكن حضور التدريبات يجب أن يتم بتنسيق".

وكان البدري تولى تدريب الأهلي في 3 ولايات آخرها كان في الفترة من أغسطس 2016-2018 ورحل عن تدريب القلعة الحمراء في مايو 2018.

وتطرق البدري للحديث عن تجربة العمل في نادي بيراميدز في الإدارة وليس التدريب قائلا: "عملت كرئيس الرياضة في نادي بيراميدز وليس رئيس مجلس الإدارة".

وواصل "حينما رحلت من الأهلي استقلت من منصبي، بعد التعصب البسيط عقب بطولة دوري الأبطال، كنت مستقيل وبلا عمل، وفي نفس الوقت أتى عرض من كايزر تشيفز، كنت متواجدا هناك وفي يوم توقيع العقد مع كايزر تشيفز لمدة 3 سنوات".

وأكمل "ثم أتتني مكالمة للسفر ومناقشة قصة بيراميدز، وقتها لم يكن لدي عمل، وتلك فرصة لتوضيح موقفي".

وتابع "كانت فرصة في مجال كرة القدم، وقتها لم يكن في رأسي تماما موضوع بيراميدز، كنت في جنوب إفريقيا، أتتني مكالمة حول المشروع ولم أوقع مع كايزر تشيفز وسافرت مجددا لمناقشة مشروع بيراميدز".

وأردف "وأنا مع المنتخب، حدث اختلاف وجهات نظر، سأوجه نداء في الفترة المقبلة، أن هذا منتخب مصر وحينما يطلب المنتخب لاعبين يجب أن يتم تلبية النداء طالما لا توجد ارتباطات".

وأكمل "ووجدت ما حدث من بيراميدز غير مقبول فقمت باستبعاد لاعبيه".

وقرر البدري العودة للتدريب بعد أن قضى عاما من العمل الإداري في نادي بيراميدز.

خلال عام 2019 وفي بداية مهمة البدري مع منتخب مصر، أبلغ مسؤولو نادي بيراميدز 7 من لاعبيهم الدوليين بعدم الانضمام إلى معسكر المنتخب.

نادي بيراميدز قرر الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com وقتها.

وأضاف المصدر "علمنا باتصالات يجريها مسؤولو المنتخب مع أندية طلبوا فيها رحيل لاعبين مبكرا عن معسكرات فرقهم من أجل الانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث معنا".

ويمنح فيفا المنتخبات حق استدعاء لاعبيها على أن ينضموا في موعد أقصاه 72 ساعة قبل أول مباراة رسمية للفريق، وهو ما يتمسك به بيراميدز في الوقت الحالي.

قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري المدير الفني للفريق كانت تضم سبعة لاعبين من بيراميدز وقتها: رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

وأصدر بيراميدز بيانا أعلن من خلاله انضمام لاعبيه الدوليين إلى معسكر خاص بالنادي، ليصدر قرار من المنتخب بعدم ضم لاعبيه.

وتطرق البدري للحديث حول اعتذار عماد متعب عن العمل معه في منتخب مصر قائلا: "بركات كان مرشحا حينما توليت المهمة كان هناك عماد متعب وبركات".

وأردف "قيل لي الأول على متعب ووافقت، ثم استغربت حينما اعتذر، كنت أتمنى وجوده، ثم قالوا لي بركات؟ وافقت فورا".

وأتم "الحوار كان بشكل جيد، وعماد تحدث بشكل جيد، كل شيء وله وقته وعلى المستوى الشخصي أعزه وأحبه كثيرا".

وكان عماد متعب نجم الأهلي السابق قد اعتذر عن العمل كإداري في جهاز المنتخب المصري بقيادة البدري.