معلول وساسي قد يغيبان 3 مباريات عن الأهلي والزمالك بسبب معسكر تونس

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس استدعاء علي معلول وفرجاني ساسي، نجما الأهلي والزمالك على الترتيب، لمواجهتين وديتين لمنتخب نسور قرطاج ضد السودان ونيجيريا.

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

علي معلول

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وتلعب تونس في أرضها ضد السودان في 9 أكتوبر وبعد 4 أيام تواجه نيجيريا في النمسا.

ويبدأ المعسكر يوم 4 أكتوبر مما يعني غياب معلول عن الأهلي ضد المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز، لو انضم المدافع مبكرا لنسور قرطاج.

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بينما قد يغيب ساسي عن الزمالك أمام سموحة في كأس مصر ولن يواجه وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري.

وفور عودة اللاعبين إلى مصر سيتجهان مع القطبين إلى المغرب لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيلعب الأهلي ضد مضيفه الوداد في 17 أكتوبر وبعد 24 ساعة يحل الزمالك ضيفا على الرجاء.

وتجري مباراتا الإياب في مصر في 23 و24 أكتوبر.

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الأهلي الزمالك علي معلول فرجاني ساسي
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