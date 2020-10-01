رسميا – الأهلي يعلن إنهاء التعاقد مع فايلر.. وموسيماني مدربا للفريق والجهاز المعاون

أصبح الأمر رسميا الآن.. الأهلي يعلن التعاقد مع بيتسو موسيماني مدربا للفريق وإنهاء التعاقد مع ريني فايلر.

أعلن النادي الأهلي إنهاء التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق بشكل رسمي، وبما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

من جهة أخرى، كشف الأهلي عن التعاقد مع موسيماني كمدرب للفريق ولمدة موسمين.

وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الا‘بقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

موسيماني نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام صباح اليوم، يكشف فيه تواجده في المطار في رحلة التوجه إلى القاهرة لبدء مهمته الجديدة.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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