ذا أثليتك: روما يقترب من ضم سمولينج

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

سمولينج - روما

يقترب روما من التوصل لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد لضم المدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن المفاوضات بين الناديين اقتربت من نهايتها ويتبقى فقط إتمام التعاقد.

ويريد الشياطين الحمر بيع المدافع بمقابل يزيد عن 18 مليون جنيه إسترليني وأقرب من 20 مليون جنيه إسترليني بعدما قضى الموسم الماضي معارا.

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روما عرضه السابق للمدافع البالغ 30 عاما كان 12 مليون جنيه إسترليني، والآن يسعى لضم اللاعب ورفع قيمة الصفقة.

وكان باولو فونسيكا المدير الفني للذئاب قد تحدث عن أهمية اللاعب في خططه من أجل تدعيم دفاع الذئاب.

سمولينج شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بقميص روما في الدوري الإيطالي سجل خلالها 3 أهداف وساهم في إنهاء الفريق للموسم بالمركز الخامس.

كريس سمولينج روما مانشستر يونايتد
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