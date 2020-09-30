الخماسية الثانية.. بايرن ميونيخ يتفوق على دورتموند ويتوج بالسوبر الألماني

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2.

لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وعادل بايرن ميونيخ ما حققه في 2013 بالفوز بالخماسية (الدوري والكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية)

السداسية تُطبخ على نار هادئة 🔴🌟 pic.twitter.com/FMSGhk4Jsx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 30, 2020

وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.

تمت المهمة بنجاح!💯 الدوري الألماني✅ كأس ألمانيا✅ دوري الأبطال✅ السوبر الأوروبي✅ السوبر الألماني✅ pic.twitter.com/NaaQwOgWE4 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 30, 2020

التشكيل

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بخافي مارتينيز في قلب الدفاع بجوار نيكولاس زوله، وفي الهجوم تواجد روبرت ليفاندوفسكي ومن خلفه ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان وتوماس مولر.

في المقابل قاد إيرلنج هالاند هجوم بوروسيا دورتموند ومن خلفه الثنائي ماركو رويس ويوليان براندت.

📒تشكيل #السوبر_الألماني - رويس وهالاند يقودان خط هجوم دورتموند، في المقابل هانس فليك يهاجم بـ ليفاندوفسكي بجانب مولر pic.twitter.com/tRVg6NyMgG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 30, 2020

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

يوزوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.