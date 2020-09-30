مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) بلد الوليد.. جووول فنيسيوس يفتتح التسجيل
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:32
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وحصد ريال مدريد 4 نقاط من مباراتين في المركز التاسع، بينما بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 3 مباريات.
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ق66 جوووول هدف أول عن طريق فينسيوس جونيور لريال مدريد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 نصف ساعة سلبية حتى الآن
انطلاق المباراة