مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) بلد الوليد.. جووول فنيسيوس يفتتح التسجيل

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف فيدي فالفيردي - بيتيس - ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحصد ريال مدريد 4 نقاط من مباراتين في المركز التاسع، بينما بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق66 جوووول هدف أول عن طريق فينسيوس جونيور لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية حتى الآن

انطلاق المباراة

في إسبانيا ريال مدريد بلد الوليد
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