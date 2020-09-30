خبر في الجول – موسيماني ضمن أبرز المرشحين لخلافة فايلر

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 10:34

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني

وضعت لجنة التخطيط في الأهلي اسم بيتسو موسيماني ضمن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ريني فايلر في تدريب الأهلي.

المدرب الجنوب الإفريقي، حسبما علم FilGoal.com، حظى بتأييد وموافقة داخل اللجنة، بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء.

ما وقف أيضا في صف ترشيح موسيماني، هو معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.

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إجادة موسيماني للتعامل النفسي مع اللاعبين، والقبول الذي يحظى به جماهيريا من وجهة نظر لجنة التخطيط، كان سببا في ترشيحه بالفعل.

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com قد كشف عن وجود اسم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ضمن المرشحين لخلافة فايلر.

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