حلمي طولان: إنبي من متذيل الترتيب للمركز الخامس دليل على المنظومة المتكاملة

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عن سعادته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري والصعود للمركز الخامس.

وتغلب إنبي على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد ليصل إلى نقطة 44 في المركز الخامس.

وقال طولان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كل فرق الدوري مرت بظروف صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا والراحة لمدة 5-6 أشهر وفترة إعداد ضعيفة".

وأضاف "الحمد لله نسير بخطى جيدة جدا خاصة في الدور الثاني، حققنا الانتصار الثالث على التوالي وهذا يمنحنا دفعة رغم عدم رضائي عن الأداء".

وتابع "في أول 5 مباريات كان إنبي متذيلا للدوري بنقطة واحدة الآن نحن في المركز الخامس بـ 44 نقطة، وهذا نتاج منظومة متكاملة".

وكشف طولان "تعاقدي مع إنبي لمدة عامين وليس لنهاية الموسم, وأنا ملتزم بالتعاقد ويشرفني التعامل مع هذه الإدارة".

وعن موقف المعارين أوضح "أتمنى استمرار أحمد علي ومحمد شريف، كريم فؤاد سيتسمر بناء على التعاقد مع ناديه".

وأتم تصريحاته"الظروف متشابهة والمستويات متقاربة بين رباعي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأتوقع وأتمنى تأهل الأهلي والزمالك".