لامبارد يتحدث عن خلافه مع مورينيو ويكشف سبب عدم تسديد فيرنر لركلة ترجيح أمام توتنام

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد وجوزيه مورينيو مدربا تشيلسي وتوتنام

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن سبب خلافه مع مدرب توتنام الحالي جوزيه مورينيو أثناء لقاء الفريقين أمس الثلاثاء.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "حصلنا على بعض المرح، أنا على ما يرام على مع جوزيه".

وواصل "قلت له إنه يتحدث للحكم أكثر من لاعبيه، لدي احترام كبير له، كل شيء على ما يرام معه وفي النهاية هذا لن يتغير أبدا".

أخبار متعلقة
مورينيو يُسكت لامبارد أخيرا.. توتنام يقصي تشيلسي من كأس الرابطة مورينيو يعلق على اللحاق بداير في دورة المياه أثناء لقاء توتنام وتشيلسي واللاعب يرد "اللعنة يا فرانك".. مشادة بين مورينيو ولامبارد في مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية

فيما علق مورينيو قائلا: "لسنا بحاجة لتكون هناك رواية عما حدث على خط التماس، عندما كانوا يتأخرون في النتيجة ضد وست بروميتش 3-0 كنت حزينا على لامبارد لأنه كان حزينا، لست بحاجة لإخباره بأي شيء لأنه مدرب رائع".

وخسر تشيلسي أمام توتنام بركلات الترجيح في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعن سبب عدم تسديد تيمو فيرنر لركلة جزاء ضد توتنام قال: فيرنر كان سيسدد أحد ركلات الترجيح لكنه كان يعاني من إجهاد عضلي شديد".

وأضاف "تحدثنا إلى اللاعبين واخترنا من سيسدد وفيرنر كان يعاني من إجهاد لذلك لم يسدد".

وسجل فيرنر أول أهدافه مع تشيلسي في شباك توتنام.

وأهدر ماسون ماونت ركلة الترجيح الخامسة لتشيلسي أمام توتنام، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح لصالح فريق جوزيه مورينيو.

تشيلسي لامبارد توتنام فيرنر
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبار منشطات لـ زيزو وطارق حامد عقب لقاء الزمالك والرجاء 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مفارقة تاريخية ترجح الزمالك على الأحمر.. وأخرى تبشر الأهلي ضد الأبيض 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الرجاء: أبارك للزمالك فوز مستحق.. وأشكر لاعبيني على أداء رائع غير متوقع 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هنا القاهرة.. الزمالك يحبط عودة الرجاء بريمونتادا رائعة ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ثنائيته في الرجاء.. مصطفى محمد يتخطى رباعي الزمالك في إفريقيا 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سولشاير: ما حدث ضد باشاك شهير لا يمكن المسامحة فيه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي
قد ينال إعجابك