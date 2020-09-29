سكاي: دورتموند رفض عرضا من يونايتد لضم سانشو

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 19:50

كتب : FilGoal

جايدون سانشو

رفض بروسيا دورتموند عرضا من مانشستر يونايتد لضم لاعب الفريق جادون سانشو.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن يونايتد قدم عرضا يساوي 100 مليون يورو لضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ20 عاما وهو ما رفضه النادي الألماني.

وأوضح التقرير أن يونايتد رغم ذلك لم يستسلم وسيحاول إكمال الصفقة قبل نهاية الانتقالات في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة
ليفربول يعلن إصابة ألكانتارا بـ كورونا أس: ديمبيلي يقترب من يونايتد ليتيح ضم ديباي إلى برشلونة سكاي: باكيتا يقترب من أولمبيك ليون

وكانت تقارير صحفية ذكرت في أكثر من مرة أن دورتموند حدد 120 مليون يورو مبلغا للسماح لسانشو بالرحيل إلى يونايتد، وهو الرقم الذي لا يريد النادي الإنجليزي دفعه.

ولم يضم يونايتد خلال الصيف الجاري سوى دوني فان دي بيك قادما من أياكس أمستردام.

ومنذ انتقاله إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي سجل صاحب الـ20 عاما 35 هدفا وصنع 45 في 100 مباراة خاضها مع الفريق الأول للنادي الألماني.

سانشو مانشستر يونايتد دورتموند
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل – ظهور ميندي الأول مع تشيلسي وجيرو يقود الهجوم.. وخماسي وسط في توتنام 3 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: دورتموند رفض عرضا من يونايتد لضم سانشو 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يعلن إصابة ألكانتارا بـ كورونا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد فتوح لـ في الجول: سأعود لـ الزمالك بعد انتهاء إعارتي مع سموحة 26 دقيقة | الدوري المصري
أس: ديمبيلي يقترب من يونايتد ليتيح ضم ديباي إلى برشلونة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يواصل صحوته بالفوز على المقاصة والصعود للمركز الخامس 30 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - السعيد يقود بيراميدز.. وقمر وسيسيه في هجوم الاتحاد 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك