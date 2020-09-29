باتشيكو يقود مران الزمالك الأول

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 17:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك

قاد جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك مرانه الأول مع الفريق بعد توقيع العقود بشكل رسمي مساء أمس الإثنين.

ووصل باتشيكو إلى القاهرة مساء السبت وشاهد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري المصري من المدرجات.

ومن المقرر أن يفتتح باتشيكو مبارياته مع الزمالك بمواجهة المصري مساء الخميس.

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وحرص باتشيكو على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم قبل انطلاق المران.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بالمركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

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