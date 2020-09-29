دي مارزيو: مانشستر يونايتد يفاوض كافاني ولوكا يوفيتش

يسعى نادي مانشستر يونايتد لضم مهاجم جديد إلى صفوفه، وحاليا أمامه خيارين للتفاوض معهما، وذلك وفقا لتقرير نشرته جيانلوكا دي مارزيو صحفي "سكاي سبورتس".

وقال دي مارزيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد، المفاوضات جارية مع إدينسون كافاني وريال مدريد مدريد كذلك لضم لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كافاني (33 عاما) بالانضمام إلى أتليتكو مدريد خلال الفترة الماضية في حالة رحيل دييجو كوستا عن صفوف الفريق.

ويتدرب كافاني حاليا في منزله بأوروجواي منتظرا حسم مستقبله.

ورحل كافاني عن باريس في يوليو الماضي بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق الفرنسي.

ولعب كافاني لباليرمو ونابولي وارتدى شعار باريس لسبع سنوات.

وتوج كافاني بـ22 لقبا مع باريس وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي وحصل على كوبا أمريكا 2011 مع أوروجواي.

أما لوكا يوفيتش (22 عاما) فقد يرحل عن صفوف ريال مدريد معارا خلال السوق الصيفية الجارية.

يوفيتش انضم إلى ريال مدريد قادما من إينتراخت فرانكفورت في صيف 2019 بمبلغ 60 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

ولعب يوفيتش منذ انضمامه للملكي في 28 مباراة ما بين أساسي وبديل سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.