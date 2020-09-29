مدبولي: أطالب لجنة المسابقات بإعادة النظر في مواعيد المباريات.. ومجدي: نتطلع لمزيد من الانتصارات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 15:05

كتب : ياسر الشريف

أليو ديانج - أحمد مدبولي - الأهلي - الإسماعيلي

طالب أحمد مدبولي جناح النادي الإسماعيلي، لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإعادة النظر في مواعيد المباريات لأنها سببت للاعبين الإجهاد، كما أشار إلى أنه لا توجد مواجهات سلهة في الدوري المصري الممتاز.

وصرح مدبولي قائلا: "أشكر الله على الهدف وتوقيته وأهديه للجماهير".

وواصل "الفوز يعود لمجهود جماعي من اللاعبين الذين كان لديهم إصرارا كبيرا على حصد الانتصارات وإعادة البسمة للجماهير، لا توجد مواجهة سهلة في الدوري".

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وأضاف "علينا أن نستمر بهذه الروح لمواصلة الانتصارات".

وأتم "أتمنى من لجنة المسابقات إعادة ترتيب الأمور بشأن مواعيد المباريات لأنها سببت لنا إجهادا كبيرا".

أحمد مدبولي سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني أمام طلائع الجيش ليقود الدراويش للفوز لأول مرة منذ الجولة الـ25.

وتحدث عبد الرحمن مجدي زميل مدبولي في الإسماعيلي قائلا: "الانتصار على الجيش يشكل دفعة قوية لنا لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة".

وواصل "هدفنا مصالحة الجماهير التي نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج ونتطلع لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

وأتم "سنغلق تلك الصفحة سريعا ونبدأ في الاستعداد لمواجهة سموحة الصعبة، أشكر الجهاز الفني بقيادة ريكاردو والذي يمنحنا ثقة كبيرة".

الإسماعيلي يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة.

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