مباشر في الدوري - المقاولون (6) - (0) نادي مصر.. التسلل يحرم الذئاب من الهدف السابع

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب أمام نادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.71 خطيييرة عرضية لمحمد سالم أمام منطقة الست ياردة يحاول تسديدها بمقصية لكن لم يسددها بشكل صحيح ويسقط أرضا.

د.70 محمد سلام ينطلق في انفراد من وسط الملعب لكن راية التسلل تحرمه من الهدف.

د.67 جوووول الهدف السادس للمقاولون العرب بطريقة جميلة جدا، لمسة من طاهر محمد طاهر إلى لويس إدوارد على الطرف الأيسر يرسلها إلى محمد سالم الذي يسجل الهدف السادس.

د.64 فرصة خطيرة أخرى لسالم أمام المرمى ويسدد لكن تتحول إلى ركنية.

د.63 خطيييرة وسالم كاد أن يسجل الهدف السادس من خطأ دفاعي لنادي مصر، خطف الكرة من المدافع وراوغ الحارس لكن اختل توازنه وأبعد الدفاع الكرة.

د.57 تسديدة خطيرة من شكري نجيب تمر بسلام على مرمى نادي مصر.

د.55 عرضية من شريف أشرف تصل إلى رأس إيجور لكنها مرت بسلام على مرمى المقاولون العرب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+2 جووول سيف الدين الجزيري يسجل الخامس

د.37 عرضية جديدة من شكري نجيب ورأسية من مجلي دون رقابة لكنها مرت بسلام على نادي مصر دون أن تسكن شباكه.

د.30 جووول، انطلاقة من سيف الدين الجزيري ولويس إدوارد وهدف من أجمل أهداف الجولة، انطلاقة من إدوارد وتمريرة ثم دخل إلى منطقة الجزاء والجزيري على الطرف ومررها مرة أخرى إلى الكولومبي الذي سجل هدفا.

د.18 انطلاقة من شكري نجيب جهة اليمين وعرضية تصل إلى محمد مجلي الذي يوقف الكرة أمام المرمى ويسدد فترتد من عصام ثروت ويدخل بها المرمى مسجلا الهدف الثالث.

د.11 كرة طولية من ركلة ثابتة يرسلها المقاولون العرب إلى منطقة جزاء نادي مصر من وسط الملعب، يبعدها مدافع نادي مصر برأسه لتسقط أمام سيف الجزيري الذي يسددها لترتطم بمدافعي نادي مصر وتسكن الشباك.

د.05 فرصة خطيرة للغاية يهدرها سيف الدين الجزيري من انفراد، حاول مراوغة الحارس عصام ثروت قبل وضع الكرة في الشباك إلا أنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

د.03 جووول الحكم يحتسب كرة لويس إدوارد هدفا. تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب للاعب الكولومبي المنطلق داخل منطقة جزاء نادي مصر والذي تمكن من مراوغة الحارس عصام ثروت ثم سدد الكرة بسهولة داخل الشباك الخالية.

د.1 جووول لكن حكم الراية يحتسب تسلل ويتم مراجعة الـVAR

المباراة تبدأ بعد قليل.

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