اللجنة الأولمبية تعلن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال بيان اللجنة الأولمبية المصرية: "تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس نادي الزمالك بشأن الخطابات المتداولة بين اللجنة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولية، وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية و تضر بمصلحتها".

وأردف البيان "لوح رئيس النادي المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب ، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، و أمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة ، كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم في هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية ، كما ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب ، بالإضافة إلى عدم وجود أي خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأولمبية".

وأكمل "الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحا لا لبس فيه افتراء وإدعاء رئيس نادي الزمالك و مخالفته لصحيح الواقع القانوني، وأن رئيس النادي المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، و الإساءة لرموز مصر الرياضية وفى مقدمتها حسن مصطفى".

وأتم "بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادي المذكور من مداخلاته التليفزيونية من أنه انطلاقا من حبه للدولة وجيشها وشرطتها و السيد رئيس الجمهورية ، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشان خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعاً به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية وهو بمثابة رد فعل على إحالته وليس منطلقا في سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الماضي تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق ، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده في شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء ".

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعه يوم الأربعاء إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة القيم.