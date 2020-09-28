يوم الحسم.. اجتماع طارئ لإدارة الأهلي يوم الخميس المقبل

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 23:36

كتب : أحمد الخولي

الخطيب مع فايلر

تقرر أن يجتمع مجلس إدارة الأهلي يوم الخميس المقبل بناء على دعوة وجهها رئيس النادي محمود الخطيب لمناقشة القرار النهائي في ملف المدير الفني للفريق ريني فايلر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع مجلس إدارة الأهلي سيكون في العاشرة من صباح الخميس وسيعرض فيه الخطيب تفاصيل ما حدث مع فايلر خلال الفترة الماضية ووجهة نظره في الأزمة.

وكان فايلر طلب الحصول على راحة بعد مواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من كأس مصر والسفر إلى سويسرا للاطمئنان على أسرته.

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وعلم FilGoal.com أن محاولات تمت لتقريب وجهات النظر بين السويسري وإدارة القلعة الحمراء ليبقى فايلر في منصبه على الأقل حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا، الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد المغربي في الدور نصف النهائي في النصف الثاني من أكتوبر، وأبدى المدرب رغبة في استكمال الموسم الجاري.

وخير الأهلي المدرب بين تعهد كتابي أو إحضار أسرته من سويسرا أو فسخ العقد بين الطرفين.

وينتظر الأهلي قرار فايلر (47 عاما) لإعلان موقف المدرب من الاستمرار مع الفريق.

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