مباشر – فولام (0) - (3) أستون فيلا.. إلغاء هدف لأصحاب الأررض
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وأستون فيلا التي تقام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
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ق57: الفيديو يلغي الهدف بداعي إعاقة ميتروفيتش لمدافع أستون فيلا أثناء تسديد زميله للكرة.
ق56: جوووول أول لفولام بعد خطأ قاتل من إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في التصدي لتسديدة لترتد الكرة ويسددها كامارا في الشباك.
ق48: جوووول مينجز يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين دون رد.
ق15: جووول ثان لأستون فيلا عن طريق كونور هوريهان.
ق4: جوووول جاك جريليش يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.