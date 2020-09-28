مباشر – فولام (0) - (3) أستون فيلا.. إلغاء هدف لأصحاب الأررض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وأستون فيلا التي تقام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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ق57: الفيديو يلغي الهدف بداعي إعاقة ميتروفيتش لمدافع أستون فيلا أثناء تسديد زميله للكرة.

ق56: جوووول أول لفولام بعد خطأ قاتل من إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في التصدي لتسديدة لترتد الكرة ويسددها كامارا في الشباك.

ق48: جوووول مينجز يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين دون رد.

ق15: جووول ثان لأستون فيلا عن طريق كونور هوريهان.

ق4: جوووول جاك جريليش يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.