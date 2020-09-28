أرقام في الجول - مباراة الجونة.. لوحة فنية جديدة في موسم رائع لـ "زيزو"

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

زيزو

برهن أحمد سيد "زيزو" مرة أخرى أنه أحد أهم صفقات الزمالك في السنوات الأخيرة بأداء رائع ضد الجونة يوم الأحد واصل به مستواه المميز في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

زيزو لم يخدع فقط لاعبي الجونة بهدف رائع من ركلة حرة، وإنما خدع المشاهدين أيضا حين قرر التسديد من الزاوية الضيقة لتسكن الكرة شباك إسلام طارق.

أرسل 4 تمريرات عرضية منها اثنتين تابعهما للاعب للزمالك، وأتم 4 مراوغات صحيحة من أصل 5.

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إحدى مراوغاته التي أرهقت دفاع الضيوف تسببت في ركلة جزاء للفارس الأبيض ترجمها محمود علاء بنجاح.

صال وجال في كل أرجاء الملعب تقريبا ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 86%.

زيزو ليس فقط ثالث هدافي الزمالك في الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، خلف مصطفى محمد ومحمود علاء (9)، لكنه من أهم الأسلحة الهجومية لدى بطل السوبر الإفريقي والمصري.

يكفي القول إن اللاعب البالغ عمره 24 عاما هو الأكثر صناعة للفرص من بين كل لاعبي الزمالك في الموسم الحالي من الدوري، خلق 35 فرصة للتسجيل أمام المنافسين، وبعده يأتي المغربي محمد أوناجم بـ34 فرصة.

وزيزو أيضا هو أكثر من أرسل تمريرات خلقت فرصا للتسجيل، 32 تمريرة وبعد يأتي أوناجم بـ30 تمريرة.

بات زيزو لاعبا لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للزمالك بعدما انتدبه الفريق في يناير 2019 ليكون بديلا لإبراهيم حسن في الجناح الأيمن.

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