بعد السقوط برباعية.. فليك: لا يمكنني لوم اللاعبين.. أتقبل الهزيمة

رفض هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ إلقاء اللوم على لاعبيه بعد السقوط أمام هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني.

نجح هوفنهايم في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 4-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من السهل على فريق هوفنهايم صنع الفرص أمامنا في هذه المواجهة".

وأضاف "لم نكن فعالين في الهجوم كما هو المعتاد".

وتابع "لا يمكنني لوم اللاعبين، لقد فعلوا كل ما بوسعهم، أتقبل الهزيمة".

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.

وبذلك تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط من مباراتين في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن لمواجهة هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة الثالثة الأسبوع المقبل.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.